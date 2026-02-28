Il cambiamento climatico e l'inquinamento atmosferico stanno influenzando anche il settore agricolo, provocando una diminuzione delle produzioni. Le riserve idriche sono solo uno degli aspetti coinvolti, mentre si registrano squilibri tra le aree del Nord e del Sud del mondo. Questi fattori si sommano, incidendo sulla quantità di prodotti agricoli disponibili.

Non solo riserve idriche: cambiamenti climatici ed inquinamento atmosferico pesano anche sulle produzioni agricole, con squilibri tra Nord e Sud del mondo. È l’allarme lanciato dal gruppo di ricerca dei fisici ambientali della Facoltà di Scienze, matematiche, fisiche e naturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Brescia che, per la prima volta su scala globale e per tutto il XXI secolo (fino al 2100) hanno stimato gli effetti del cambiamento climatico sul frumento, misurando la quantità di ozono assorbito dagli stomi delle piante. L’ozono troposferico è uno degli inquinanti atmosferici che non sta diminuendo, né in Lombardia, né in Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Cambiamento climatico e smog. La produzione agricola diminuirà"

Il cambiamento climatico accelera, ma la Natura rallentaMentre il pianeta continua a riscaldarsi, molti scienziati si aspettavano un’accelerazione dei cambiamenti negli ecosistemi.

Generation trust, la sfida dei giovani al cambiamento climaticoPresentato ufficialmente il 21 novembre alla Conferenza dell’Onu sui Cambiamenti Climatici di Belem, in Brasile, il lungometraggio “Generation Trust:...

Tutto quello che riguarda Cambiamento climatico.

Temi più discussi: Cambiamento climatico e smog. La produzione agricola diminuirà; La nostra salute è minacciata da molti inquinanti; Pianura Padana maglia nera in Europa per inquinamento da ozono; Pianura Padana, hotspot nazionale per ozono e rischi ambientali.

Caldo, smog e cambiamenti climatici: la pelle paga il conto. La SIDeMaST lancia l’allarmeAumentano tumori cutanei, dermatiti, allergie e infezioni della pelle. Per gli esperti della SIDeMaST serve una strategia integrata di prevenzione e adattamento per proteggere la salute della pelle in ... quotidianosanita.it

Anticiclone africano porta tepore e rischi: valanghe, nebbie e smogL'anticiclone africano anticipa la primavera: giornate soleggiate e temperature anomale, ma in alta quota cresce il pericolo valanghe e in pianura aumentano nebbie e smog ... notizie.it

A margine dell'Assemblea provinciale della Confederazione Agricoltori Italiani di Avellino, il vice presidente regionale della Commissione Agricoltura, Franco Picarone, ha posto l'accento sui problemi relativi al cambiamento climatico, alla conservazione della - facebook.com facebook

Prosegue l’impegno del Municipio I per contrastare il cambiamento climatico e valorizzare gli spazi scolastici con interventi di riqualificazione ambientale. Il #ProgettoOssigeno prevede la piantumazione di nuovi alberi. Info ow.ly/AKoZ50YmwYw x.com