Calendario Juve quarto posto possibile? Dopo la Roma arrivano ‘quattro vittorie obbligate’

Il calendario della Juventus prevede quattro partite consecutive che, in caso di vittorie, potrebbero portare la squadra al quarto posto in classifica. Dopo la partita contro la Roma, i prossimi incontri sono considerati fondamentali per mantenere o migliorare la posizione in classifica. La squadra si prepara a affrontare queste sfide, con l’obiettivo di ottenere il massimo risultato in ogni occasione.

Restes Juve, il classe 2005 è nella lista di Comolli per la porta. Le ultimissime sulla possibile trattativa con il Tolosa Carnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati in caso di addio di Di Gregorio: la posizione dei bianconeri su di lui Milinkovic Savic Juve, i bianconeri restano attenti sull’ex centrocampista della Lazio: da battere la concorrenza di questo club di Serie A Koopmeiners Juve, addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara. I dettagli Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, ora il quarto posto è a rischio: i bianconeri non possono più sbagliare. E contro la Roma possibile una nuova emergenzadi Redazione JuventusNews24Juventus, la sconfitta contro il Como porta i bianconeri a non avere più jolly da utilizzare.

Roma-Juventus, scontro diretto per il quarto posto, sfida da non sbagliare, stanchezza o orgoglio dopo il Gala?La sfida contro la Roma ha il sapore dell’ultima chiamata per la Juventus. Una gara che può valere una stagione, l’ultimo sforzo per restare agganciati al quarto posto e ... tuttojuve.com

Juventus, futuro e quarto posto: la sfida alla Roma decisiva per la Champions, come stanno i bianconeri?Juventus, futuro e quarto posto: la sfida alla Roma decisiva per la Champions La stagione della Juventus entra nella sua fase più delicata. Dopo l’eliminazione dalla UEFA ... tuttojuve.com

