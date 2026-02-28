Calciomercato Nunez può diventare un’opzione per il Milan Anche se per ora …

Durante il recente calciomercato, il nome di Darwin Nunez è stato accostato al Milan come possibile opzione per l’attacco. L’attaccante uruguaiano, nato nel 1999, aveva suscitato interesse anche del Napoli, ma alla fine è passato ai club arabi dell’Al-Hilal per una cifra elevata. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su un suo trasferimento imminente.

In pole position, per la 'rosea', sembra esserci Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), anche se i rossoneri non avrebbero mai dimenticato Mateo Retegui (Al-Qadsiah). Attenzione, però, anche ad un altro nome, ovvero quello di Darwin Nunez. Classe 1999, uruguaiano, nel mirino del Milan da tempo e seguito (così come dal Napoli) nell'ultima estate di calciomercato. Prima, ovviamente, che il centravanti decidesse di lasciare il Liverpool per l'Al-Hilal per la somma di 53 milioni di euro e andasse a percepire, nella squadra di Simone Inzaghi in Saudi Pro League, uno stipendio di 12 milioni di euro netti a stagione più bonus. Da quando, però, è arrivato in rosa Karim Benzema, Nunez è finito fuori dalla lista dei giocatori stranieri per il campionato.