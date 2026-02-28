Calciomercato l’Inter cerca un colpo alla Nico Williams

Durante il calciomercato, l’Inter sta cercando un nuovo giocatore che possa essere paragonato a Nico Williams. Il club ha concentrato le sue attenzioni su un atleta che potrebbe rafforzare la rosa, mentre il tecnico Chivu continua a lavorare su aspetti psicologici, fisici e tattici per mantenere la squadra in testa alla classifica della Serie A.

Il grande lavoro – soprattutto psicologico e fisico, senza dimenticare diversi accorgimenti tattici – di mister Chivu ha riportato l'Inter al comando sicuro della Serie A. Qualcosa, invece, è venuto a mancare in Europa. Il tecnico romeno avrà bisogno di un aiuto dal calciomercato se davvero l'Inter vorrà provare a