Calciomercato Juve LIVE | i nomi in entrata e in uscita per l’estate La mossa per Goretzka

Seguite con noi le ultime novità sul calciomercato della Juventus, con aggiornamenti in tempo reale su acquisti e cessioni. Sono stati fatti alcuni incontri tra i dirigenti e i rappresentanti dei giocatori, mentre si stanno definendo alcune trattative aperte. Tra le operazioni più discusse ci sono anche alcune mosse in vista dell’estate, tra cui la possibile mossa su Goretzka.

Tonali Juve: c'è una possibilità che lasci il Newcastle e i bianconeri possono prenderlo a questa condizione. Calciomercato Juve, tanti i bocciati in casa bianconera che in estate potrebbero fare le valigie. Montero all'Al Ittifaq, c'è anche l'annuncio ufficiale del club. Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica. Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. Calciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Calciomercato Juve, tutti i nomi di Spalletti per l'estate: Bernardo Silva, Kolo Muani, Tonali e non solo. Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Juve spuntata: colpa delle follie di calciomercato pagate care. Douglas Luiz tra delusione Juve e rinascita: Un'altra idea, l'allenatore. Juventus-Galatasaray: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni. Simeone-Emery, grazie: 60 milioni per la Juve! E occhi in Champions dal Golden Boy a Mr. clean sheet. Calciomercato Juve, fuori i nomi: chi va e chi viene. Ecco la lista per Spalletti. L'obiettivo è sopperire alle lacune della rosa attuale: tanto passerà dalla qualificazione alla prossima Champions. Il mercato dei sogni passerà inevitabilmente dalla qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus blinda il suo motore: pronto il rinnovo per Locatelli con una scadenza record fissata al 2030.