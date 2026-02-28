Durante il calciomercato, si parla di un possibile riscatto di Dalpiaz da parte del Milan al termine della stagione. Il club sta valutando di confermare il giocatore, che potrebbe essere promosso insieme ad altri due talenti nel settore giovanile. La società sta prendendo decisioni riguardo al futuro dei giovani arrivati in prestito o in prova.

Oltre al possibile colpo Kostic, il Milan Futuro prepara altri piani e mosse secondo Calciomercato.com. Kirovski sarebbe orientato a riscattare Magnus Dalpiaz dal Bayern Monaco. Costo intorno al milione al termine della stagione. Il Bayern Monaco si sarebbe riservato una sorta di recompra sul giocatore. Altri giocatori chiavi potrebbero essere dei giovani molto interessanti del Milan Primavera. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, come sono andati i colpi estivi? Ecco i numeri dei 'nuovi' arrivati>>> Il talento Ossola fa già parte della squadra di Massimo Oddo il Milan Futuro punta già fortemente su di lui. Nella prossima stagione sarebbe prevista anche la 'promozione' del classe 2008 Fabio Pandolfi e dell'attaccante sempre 2008 Simone Lontani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, già nei piani il riscatto di Dalpiaz. Due talenti prossimi alla promozioni col Milan Futuro

Idrissi e Dalpiaz, il Milan pesca dai top club europei: chi sono e che piani ha Allegri per loroDai centri sportivi ipertecnologici di Chelsea e Bayern Monaco ai campi della Serie D italiana, dove spesso a fare la differenza non sono i sensori...

Milan Futuro, esordio del neo-acquisto Dalpiaz con i rossoneri di OddoLa sconfitta lascia il Milan Futuro in 7^ posizione in classifica, con 35 punti, pari merito con il Caldiero Terme, a 2 punti di distanza dall'ultimo...

