Warren Bondo, attualmente in prestito alla Cremonese, potrebbe lasciare il Milan in estate. La società ha deciso di valutare la sua situazione al termine della stagione, mentre il giocatore ha espresso la volontà di tornare in rossonero. La cifra richiesta per il trasferimento non è stata ancora comunicata. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime settimane.

In estate il Milan ha ceduto molti giocatori, sia a titolo definitivo che in prestito in Serie A e non solo. Prestito secco anche per Warren Bondo che sta giocando con grande continuità alla Cremonese: 21 presenze in Serie A, con il francese che è finalmente tornato in campo contro la Roma dopo un infortunio muscolare. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, come sono andati i colpi estivi? Ecco i numeri dei 'nuovi' arrivati>>> Come scrive Calciomercato.com, Igli Tare lo avrebbe seguito molto in questi mesi così come l'allenatore del Milan Allegri ricavando sempre degli ottimi appunti. Bondo dovrebbe quindi tornare al Milan al termine della stagione e l'obiettivo del ragazzo sarebbe quello di provare a convincere Allegri nel precampionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Bondo può lasciare il Milan in estate: ecco la cifra e la sua volontà

Leggi anche: Calciomercato Atalanta, può lasciare i nerazzurri a gennaio. Ma la sua destinazione resta la Serie A! Ecco la partenza cerchiata in rosso

Calciomercato Inter, scelta fatta per il post-Sommer: tutto su Vicario! La sua volontà può essere decisivaVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer.

CALCIOMERCATO MILAN: ECCO LA SORPRESA CHE NON TI ASPETTI

Contenuti e approfondimenti su Calciomercato.

Calciomercato Inter: Thuram può partireCon Lautaro intoccabile, in estate potrebbe partire Marcus Thuram, scivolato indietro nelle gerarchie nonostante i 12 gol stagionali. L'attaccante sembrerebbe soffrire la concorrenza con Pio ed, in ... fantacalcio.it

Bremer può lasciare la Juventus, Calciomercato: una clausola apre all’addioBremer può davvero lasciare la Juventus? C'è una clausola che fa tremare le gambe ai tifosi della Juventus. Ecco ... juvelive.it