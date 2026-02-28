Calcio risultati di A Parma-Cagliari pari salvezza

Nella 27esima giornata di calcio di Serie A, Parma e Cagliari hanno pareggiato 1-1 nel match giocato sabato 28 febbraio alle 15. La partita si è conclusa con un punto per entrambe le squadre, mentre più tardi si sono disputate le sfide tra Como e Lecce alle 18 e tra Verona e Napoli alle 20. La classifica è aggiornata dopo questa giornata.

Roma, 27 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 27esima giornata dopo Parma-Cagliari 1-1 27^ GIORNATA Parma-Cagliari 1-1, sabato 28 febbraio ore 15 Como-Lecce, ore 18 Verona-Napoli, ore 20.45 Inter-Genoa, domenica 1 marzo ore 12.30 Cremonese-Milan, ore 15 Sassuolo-Atalanta, ore 18 Torino-Lazio, ore 20. Serie A. Prodezza di Folorunsho, pareggia Oristanio: Parma-Cagliari 1-1Parma-Cagliari 1-1. Capolavoro di Folorunsho Un pari giusto. Parma e Cagliari sono affrontate in un match equilibrato. A volte lento. Con un primo tempo bloccato. E poi una ripresa più dinamica, con o ...