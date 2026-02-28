Calcio Parma e Cagliari pareggiano nell’anticipo della 27ma giornata di Serie A

Nell’anticipo della 27ma giornata di Serie A, Parma e Cagliari hanno pareggiato 1-1. Folorunsho ha segnato per gli ospiti al 63º minuto, mentre Oristanio ha pareggiato per i padroni di casa all’83º. La partita si è conclusa con entrambi i team che hanno conquistato un punto ciascuno.

Parma e Cagliari pareggiano per 1-1 e si dividono la posta in palio nell'anticipo del venerdì della 27ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio: ospiti in vantaggio con Folorunsho al 63?, pareggio dei padroni di casa al minuto 83 con Oristanio. I ducali restano nella parte destra della classifica, mancano il sorpasso alla Lazio ma si portano a quota 33, evitando l'aggancio dei sardi, che restano a -3, salendo a 30 punti, e portandosi a +6 sulla zona retrocessione, che al momento è a quota 24. A Parma dopo un primo tempo interlocutorio, concluso a reti inviolate, la sfida si accende nella ripresa: al 63? Folorunsho, entrato in campo da un paio di minuti, porta in vantaggio i sardi su assist di Esposito, mentre gli emiliani pareggiano all'83' con Oristanio, a sua volta subentrato ad inizio ripresa.