Calcio Napoli vittoria al 95? a Verona

Il Calcio Napoli ha ottenuto una vittoria al 95’ contro l’Hellas Verona. Lukaku ha segnato il gol decisivo, mentre gli azzurri hanno mostrato molte difficoltà durante l’intera partita. La squadra di casa, ultima in classifica, non è riuscita a mettere in difficoltà gli avversari, che hanno comunque portato a casa i tre punti fondamentali in ottica classifica. La sfida si è conclusa con il risultato di 1-0.

Calcio Napoli, Lukaku risolve la gara dopo una bruttissima gara degli azzurri. Una gara da vincere contro l'ultima in classifica; una gara che può dare uno scatto importante in classifica vista la sfida tra Roma e Juventus. Conte deve ancora fare a meno di Anguissa e Mc Tominay e si affida centralmente a Elmas e Lobotka. Meret torna in porta. La partita inizia benissimo per il Calcio Napoli con un gol al 2' minuto. Sembra una partita in discesa ma il Calcio Napoli non ne approfitta e per tutta la gara non accelera mai, continua con tocchi ripetuti senza mai rubare il tempo ad avversari chiaramente in difficoltà.