Caitlyn Jenner | prima miliardaria repubblicana poi donna trans Il gala a Mar-a-Lago rivela le sue priorità

Caitlyn Jenner, nota come ex atleta olimpica e figura pubblica, ha fatto parlare di sé sia per aver raggiunto la soglia del miliardo di dollari come imprenditrice repubblicana sia per aver annunciato la sua identità come donna trans. Recentemente, durante un evento a Mar-a-Lago, sono state evidenziate le sue priorità e le sue scelte di vita. La sua figura continua a essere al centro di discussioni pubbliche.

La figura di Caitlyn Jenner rappresenta un paradosso vivente che riesce a contraddistinguersi per la sua profonda abilità nel suscitare polemiche. La personificazione della contraddizione tra identità personale e ideologia politica è riuscita, seppur negativamente, a far parlare di sé. Il fulcro delle polemiche riguarda due eventi peculiari: la scelta di Jenner di partecipare al gala a Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump, avvenuto a ridosso del discorso sullo Stato dell'Unione in cui il presidente ha espresso attacchi transfobici. Caitlyn Jenner, le cui priorità si limitano al sostegno di chi detiene il potere. Non dovrebbe stupire la scelta della donna, definitasi una "Proud Republican" e sostenitrice dei valori patriottici e dell'ordine del Partito Repubblicano.