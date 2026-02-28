Cacciavano nell’area del Sibolla Denunciati due bracconieri

Due uomini sono stati denunciati per aver cacciato illegalmente nell’area protetta del Lago di Sibolla. Sono stati sorpresi mentre praticavano attività venatoria senza autorizzazione, all’interno di un’area sotto tutela ambientale. Le forze dell’ordine sono intervenute durante un controllo di routine e hanno identificato i due soggetti, sequestrando l’attrezzatura utilizzata. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

Denunciati due bracconieri sorpresi a cacciare nell’area protetta del Lago di Sibolla. Nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto proprio nella riserva naturale di competenza regionale, i Carabinieri forestali del nucleo di Capannori hanno sorpreso e denunciato due persone per attività venatoria illecita. Il Lago di Sibolla, insieme al "Padule di Fucecchio", costituisce infatti un sistema unitario di zone umide di straordinario valore naturalistico, riconosciuto e tutelato anche a livello internazionale nell’ambito degli accordi IBA e RAMSAR, per la rilevanza delle specie ornitologiche ospitate. L’area rientra inoltre nella Rete Natura 2000, in virtù della presenza di habitat e ambienti di interesse comunitario che ne fanno un patrimonio ambientale di primaria importanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cacciavano nell’area del Sibolla. Denunciati due bracconieri Cacciano in un'area protetta del Parco delle Madonie, denunciati 8 bracconieriL'intervento dei carabinieri in contrada Favara, a Caltavuturo, dove vige il divieto assoluto di attività venatoria. Caccia illegale nei boschi, abbattuto un daino in zona vietata. Denunciati due bracconieriSi è conclusa con due denunce all’autorità giudiziaria un’articolata operazione anti-bracconaggio condotta dalla Polizia Provinciale di Modena sulle...