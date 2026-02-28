L’esercito israeliano ha pubblicato un video che mostra caccia decollare da una base aerea israeliana con l’obiettivo di colpire obiettivi in Iran. Il filmato documenta il decollo degli aerei militari prima di un'ipotetica operazione. Non ci sono ulteriori dettagli sul piano o sui bersagli specifici.

L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostra dei caccia dell’aeronautica militare decollare da una base aerea in Israele per attaccare obiettivi in Iran. Sabato gli Stati Uniti e lo Stato ebraico hanno attaccato l’Iran in quella che il presidente Donald Trump ha definito un’operazione su larga scala volta a distruggere le capacità militari del Paese ed eliminare la minaccia della creazione di un’arma nucleare. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caccia israeliani decollano per attaccare l'Iran: il video dell'Idf

Dal “sionista fino al midollo” all’ex militari dell’Idf: chi sono gli atleti israeliani alle OlimpiadiOra indossano la tuta olimpica, ma fino a qualche mese fa alcuni di loro erano dei militari.

Dal “sionista fino al midollo” all’ex militari dell’Idf: chi sono gli atleti israeliani alle Olimpiadi di Milano-CortinaOra indossano la tuta olimpica, ma fino a qualche mese fa alcuni di loro erano dei militari.

Contenuti e approfondimenti su Caccia israeliani.

Argomenti discussi: Ginevra tratta, i caccia decollano: il conto alla rovescia tra Usa, Israele e Iran.

Caccia israeliani decollano per attaccare l'Iran: il video dell'Idf(LaPresse) L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra dei caccia dell'aeronautica militare decollare da una base aerea in Israele ... stream24.ilsole24ore.com

Il più grande attacco aereo nella storia d'Israele200 caccia hanno attaccato 500 obiettivi in Iran. Ogni pilota aveva un nome. Khamenei era in cima alla lista. Secondo font israeliane la Guida suprema del regime di Teheran sarebbe stato ucciso, ma ... ilfoglio.it