Caccia due portaerei 13 navi da guerra lanciamissili | tutta la forza della big armada Usa per l' attacco in Iran

Gli Stati Uniti hanno schierato una grande forza militare nel Golfo Persico, con due portaerei, tredici navi da guerra e oltre 100 caccia e velivoli militari. La flotta comprende anche sistemi di lanciamissili, sistemi difensivi e centri operativi di supporto. Questa operazione rappresenta un dispiegamento considerevole di risorse militari nella regione.

Oltre 100 caccia e altri velivoli militari, una quindicina di navi da guerra, lancia-missili, sistemi difensivi, centri operativi di supporto. La potenza di fuoco aerea che gli Usa di Donald Trump hanno schierato in Medio Oriente nelle settimane precedenti l'attacco avvenuto la mattina del 28 febbraio durante i colloqui sui piani nucleari di Teheran. Si tratta della maggiore dai tempi dell'invasione dell'Iraq nel 2003, sulla base di fonti militari e sistemi aperti di tracciamento, portata e caratteristiche di questa «big armada» (come l'ha chiamata Trump stesso). Secondo diverse analisi, si tratta di un arsenale in grado di consentire una campagna militare prolungata e non solo un attacco isolato.