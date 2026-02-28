Un bus ha investito una colonna in via Petroni, creando un incidente nel cuore della zona. Una residente di 72 anni, che vive nelle vicinanze, ha raccontato di essere fuori casa da più di quaranta giorni, dopo aver dovuto cambiare sistemazione più volte, passando da Bnb a un appartamento in affitto. La donna ha espresso la sua frustrazione per la lunga assenza dalla propria abitazione.

"Sono più di 40 giorni che sono fuori casa. Ho 72 anni. Da oltre un mese giro tra Bnb e adesso ho dovuto prendere un appartamento in affitto. Sono l’ultima rimasta degli evacuati a non poter rientrare: non ce la faccio più". C’è molta amarezza e anche un po’ di lucida solarità nelle parole di Francesca Zamagni, residente di via Petroni che, dallo scorso 15 gennaio, è obbligata a vivere fuori da casa propria, ancora inagibile. Erano una trentina, all’inizio, gli sfollati a causa dell’incidente che ha visto un bus schiantarsi contro la colonna all’angolo del portico di piazza Verdi. Poi, piano piano, quasi tutti sono rientrati. Tranne Zamagni: restano tre ancora gli alloggi fuori uso, il suo e due Bnb. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bus contro colonna in via Petroni. La rabbia di una residente di 72 anni: "Fuori di casa da quaranta giorni"

Colonna danneggiata dopo lo scontro con il bus: via Petroni chiusa e residenti fuori casaBologna, 20 gennaio 2026 – Brutte notizie per i residenti di via Petroni evacuati a seguito della colonna danneggiata dall’incidente del bus...

Bologna, autobus contro una colonna in via Petroni: due palazzi evacuati e strada chiusaBologna, 15 gennaio 2026 – Un probabile malore dell’autista della navetta della linea C: così, intorno a mezzogiorno, il mezzo pubblico è finito...

Tutto quello che riguarda Fuori di.

Temi più discussi: Bus contro colonna in via Petroni. La rabbia di una residente di 72 anni: Fuori di casa da quaranta giorni; Riapre il varco per via Petroni: cosa cambia dopo le perizie tecniche; Mercoledì 25 febbraio riapre l’incrocio piazza Verdi/via Petroni; Malore al volante, 74enne si schianta contro un autobus e muore in ospedale dopo ore di agonia.

Bus contro una colonna in piazza Verdi, ancora fuori casa 30 evacuatiSono ancora fuori casa i trenta evacuati della palazzina in via Petroni, dopo l’incidente della navetta linea C di Tper contro una colonna di piazza Verdi. Ho sentito un colpo fortissimo, poi ... ilrestodelcarlino.it

Bus si schianta in piazza Verdi. Chiuso l’accesso a via PetroniUna navetta della linea C è andata a sbattere contro una colonna tra piazza Verdi e via Petroni. Poco dopo le 12, l’autista di Tper ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro la ... ilrestodelcarlino.it

Quarta serata del 76° Festival di Sanremo e il Fuori Sanremo entra nel vivo. Tra Teatro Ariston e Casa Sanremo, musica, innovazione, eccellenze italiane e istituzioni animano la città, trasformando strade e piazze in luoghi di incontro, festa e relazioni. #FuoriS - facebook.com facebook

77' | La serpentina di Thuram: il tocco sotto fuori di nulla #JuveGalatasaray [2-0] #UCL x.com