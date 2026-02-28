Bridgerton 4 Yerin rivela i retroscena della scena hot nella vasca da bagno e altre curiosità sulle nuove puntate

L'attrice Yerin Ha ha condiviso dettagli sui retroscena della scena hot nella vasca da bagno di Bridgerton 4, rivelando di aver passato sette ore immersa nell'acqua per girare quella sequenza insieme a Luke Thompson. Ha spiegato come si è preparata e cosa ha comportato la realizzazione di questa scena, offrendo uno sguardo sulle difficoltà e i momenti di lavoro dietro le quinte della produzione.

L’incidente non è stato catturato dalla videocamera e probabilmente non ne era a conoscenza neppure l’autrice Julia Quinn (che ha scritto la serie, pubblicata in Italia da Mondadori), che anzi ha condiviso sui social vari scatti di se stessa proprio nella vasca, prima dei ciak. Nel libro il racconto è un po’ diverso e meno romanzato: la domestica si deve ripulire e rimettere in sesto dopo il lungo tempo passato in prigione, dov’è finita per le accuse (false) della matrigna. La novella Cenerentola nelle pagine del romanzo è piuttosto imbarazzata quando Benedict le propone il bagno: «La cella – dice – era così sporca e ho dovuto dormire per terra». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

