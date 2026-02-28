Brescia | bloccato con cocaina e hashish arrestato

Un uomo di 25 anni di origine marocchina è stato fermato dai carabinieri di Quinzano d'Oglio in via Almaria, Brescia. Quando ha visto le forze dell’ordine, ha tentato di nascondersi con la bicicletta. Durante il controllo, i militari hanno trovato nel suo possesso cocaina e hashish, portandolo all’arresto. La scoperta è avvenuta in un'operazione di routine nella zona.

Milano, 28 feb. (Adnkronos) - Un cittadino marocchino di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri di Quinzano d'Oglio (Brescia), in via Almaria quando, notando le divise, ha provato a nascondersi con la sua bici. Bloccato e perquisito aveva con sé - nascosti nei pantaloni e nella giacca - due barattoli in plastica e una busta trasparente contenenti complessivamente 65 dosi di cocaina, per un peso lordo totale di oltre 50 grammi, 70 euro e poco più di 53 grammi di hashish. L'uomo è risultato residente a Barcellona, ma di fatto senza fissa dimora in Italia, e in possesso di regolare permesso di soggiorno spagnolo. Il giudice, nel rito per direttissima, ha convalidato l'arresto ma non ha disposto nessuna misura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

