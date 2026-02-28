Borse tatuaggi e Easter egg di Google | il macaco Punch è ovunque anche a Sanremo

Il macaco Punch, diventato famoso grazie a un video virale, ha fatto il suo ingresso anche a Sanremo, dove è stato protagonista di alcuni meme sui social. La sua immagine è stata usata in diversi contesti, tra cui borse, tatuaggi e Easter egg di Google. La presenza del macaco, simbolo di una comicità spontanea, ha attirato l’attenzione di molti utenti online e sui social network.

Il macaco che ha commosso il mondo è arrivato anche a Sanremo grazie all’ironia dei social che lo presentavano come uno degli ospiti del Festival. Ma – meme a parte – la storia della scimmietta abbandonata dal suo branco e “adottata” da un peluche dell’Ikea continua a offrire nuovi spunti per notizie. L’ultima è che il cucciolo di macaco di nome Punch è stato finalmente accettato dal gruppo dei suoi simili e adesso convive pacificamente nello zoo di Ishikawa, in Giappone, dove è nato sei mesi fa. Ma non ha abbandonato la sua “mamma di peluche”, che intanto è diventata il giocattolo più venduto nei negozi della catena svedese. In diverse... 🔗 Leggi su Open.online

