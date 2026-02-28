Boom di richieste per la carta d' identità elettronica | sportelli aperti anche di pomeriggio senza prenotazione

A partire da venerdì 6 marzo 2026, nove delle dodici postazioni dedicate al rilascio della carta d’identità elettronica saranno aperte anche nel pomeriggio. Le persone potranno recarsi direttamente agli sportelli senza aver prenotato un appuntamento, rispondendo così all’aumento delle richieste. Le postazioni rimarranno operative anche in orario pomeridiano, ampliando così le possibilità di accesso ai servizi.

A partire da venerdì 6 marzo 2026, nove postazioni su dodici dedicate al rilascio della carta d'identità elettronica (Cie) saranno aperte anche nel pomeriggio con accesso diretto, senza prenotazione. "La decisione - dicono dal Comune - è stata presa per far fronte al forte aumento delle richieste registrato negli ultimi mesi". "L'amministrazione comunale, di fronte al significativo incremento delle domande

Carta d’identità elettronica, open day a Terracina. Disponibili 150 documenti (senza prenotazione)Secondo open day per il rilascio della carta di identità elettronica a Terracina.

Carta di identità elettronica, aperture straordinarie degli sportelli comunali: i nuovi orariTutte le carte d'identità cartacee, indipendentemente dalla data di scadenza, non saranno più valide dal 3 agosto.

Sora – Boom di richieste per l’Open Day CIE: chiuse le prenotazioniL’assessore all’Innovazione Tecnologica, Andrea Alviani: «Abbiamo intercettato un’esigenza degli utenti, agevolando, in particolare, quanti, per motivi di lavoro, incontrano difficoltà ad accedere ai ... tunews24.it

Boom di richieste per la CIE a Palermo, il M5S: Code e disservizi nelle sedi decentrateLa segnalazione dei consigliere della II Circoscrizione Pasquale Tusa ed Emanuela Lo Nardo: Potenziare i servizi per la CIE a Palermo ... ilsicilia.it

