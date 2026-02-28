Bombe su Teheran le prime reazioni internazionali

Da it.insideover.com

Nella mattinata di oggi, sono state lanciate bombe su Teheran, segnando un attacco che ha colpito la capitale iraniana. Da ieri, 27 febbraio, molte ambasciate e corpi diplomatici hanno lasciato la città in fretta, anticipando le violenze di questa mattina. Le reazioni internazionali si sono subito succedute, con vari paesi che hanno condannato l’attacco e hanno chiesto calma e chiarezza.

Che le bombe alla fine sarebbero arrivate era nell’aria, almeno da quando ieri, 27 febbraio, è iniziato il fuggi fuggi di corpi diplomatici e personale di moltissime ambasciate da Teheran. Alla fine, gli americani hanno mandato avanti Israele, che questa mattina ha colpito la capitale iraniana. Obiettivo, ora sembra chiaro, i vertici del Nizam, Khamenei in primis. Mentre la Repubblica Islamica incassa questo nuovo bombardamento- il secondo in un anno, questa volta presumibilmente destinato ad essere più esteso di quello di giugno- arrivano le prime reazioni internazionali. Dal Cremlino è arrivata la prima dura condanna all’intervento... 🔗 Leggi su It.insideover.com

