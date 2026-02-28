Nella mattinata di oggi, sono state lanciate bombe su Teheran, segnando un attacco che ha colpito la capitale iraniana. Da ieri, 27 febbraio, molte ambasciate e corpi diplomatici hanno lasciato la città in fretta, anticipando le violenze di questa mattina. Le reazioni internazionali si sono subito succedute, con vari paesi che hanno condannato l’attacco e hanno chiesto calma e chiarezza.

Che le bombe alla fine sarebbero arrivate era nell'aria, almeno da quando ieri, 27 febbraio, è iniziato il fuggi fuggi di corpi diplomatici e personale di moltissime ambasciate da Teheran. Alla fine, gli americani hanno mandato avanti Israele, che questa mattina ha colpito la capitale iraniana. Obiettivo, ora sembra chiaro, i vertici del Nizam, Khamenei in primis. Mentre la Repubblica Islamica incassa questo nuovo bombardamento- il secondo in un anno, questa volta presumibilmente destinato ad essere più esteso di quello di giugno- arrivano le prime reazioni internazionali. Dal Cremlino è arrivata la prima dura condanna all'intervento...

© It.insideover.com - Bombe su Teheran, le prime reazioni internazionali

Voci da Teheran sotto le bombe: «Questa è la nostra battaglia finale». E dopo il panico la città precipita nel silenzioC'è chi festeggia i raid con balli e slogan contro la Repubblica islamica, e c'è già chi piange i figli morti ... corriere.it

Bombe su Teheran: Israele e Stati Uniti lanciano attacco preventivo contro IranIsraele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco preventivo contro l’Iran: forti esplosioni nel centro di Teheran. Il ministro della Difesa di Tel Aviv, Israel Katz, ha rivendicato l'operazione. corrierenazionale.it

40 morti, in una scuola femminile. Femminile. Le famose vittime collaterali. Questa è la guerra: morti innocenti. Il regime iraniano è un regime che disprezza la vita e la libertà. Ma non sono le bombe di uno stato genocida - Israele - e del suo alleato - gli Usa - l x.com

I video delle bombe sulle città dell'Iran. Le immagini: https://cityne.ws/D621e Sui social media sono stati pubblicati diversi video dei bombardamenti nelle città iraniane. Si vedono jet militari nei cieli di Teheran, si sentono esplosioni. In un video alcune donne - facebook.com facebook