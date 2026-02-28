Bomba di Romano | Il Milan in trattativa molto avanzata per André I dettagli

Il giornalista Fabrizio Romano ha annunciato che il Milan è in fase avanzata di trattative per acquisire il centrocampista André. La società rossonera sta lavorando per definire i dettagli dell’accordo, che potrebbe portare il giocatore a vestire la maglia del club nelle prossime settimane. La trattativa si trova in uno stadio avanzato, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

LEGGI ANCHE: Mercato Milan, come sono andati i colpi estivi? Ecco i numeri dei 'nuovi' arrivati>>> "Il Milan sta lavorando in maniera seria e determinata e molto avanzata. Il Milan è molto avanti per prendere un centrocampista per il presente e il futuro. Ha vent'anni è del 2006. Si tratta di André del Corinthians. Il Milan ci lavora molto forte e può essere il primo colpo del calciomercato estivo. Accordo fatto con il giocatore. Discorso molto avanzato. Un'operazione che di cartellino potrebbe essere molto alta: potrebbe superare i 1314 milioni di euro. Il giocatore è pronto per dare l'apertura totale il Milan. Il Milan sta andando molto forte su questo colpo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

