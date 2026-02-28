Bologna nella Guerra Fredda tra aneddoti racconti e i video dell’epoca

Negli anni della Guerra Fredda, Bologna fu teatro di numerosi aneddoti, racconti e filmati d’epoca che documentano momenti di tensione e vita quotidiana. Sono disponibili video risalenti a quegli anni che mostrano scene di vita, proteste e incontri tra studenti e polizia. La città conserva testimonianze visive e narrate di quel periodo, spesso raccolte in archivi storici e musei locali.

Bologna, 28 febbraio 2026 – Negli anni della Guerra Fredda, Bologna fu uno dei contesti più dinamici del panorama occidentale: città amministrata dal Pci e sede universitaria con forti legami anche con gli Stati Uniti, rappresentò un coacervo di influenze culturali, un terreno di confronto ideologico e, al tempo stesso, di sperimentazione politica e sociale. A guidarci in questo racconto della Bologna all'epoca della Guerra Fredda è Paolo Capuzzo, presidente dell’Istituto Gramsci dell’Emilia-Romagna La storia di Bologna nel contesto internazionale A raccontare questa parte di storia locale, che si inserisce pienamente in un contesto internazionale, è il progetto che l’Istituto Gramsci dell’Emilia-Romagna sta portando avanti con l’Università di Bologna e la Johns Hopkins. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

