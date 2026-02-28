Bocelli e i cavalli amore eterno | l’ultimo desiderio del nonno il regalo del padre Da sempre parte della mia vita

A Sanremo, durante il Festival, Andrea Bocelli è entrato in scena a cavallo, accompagnato dal suo cavallo bianco chiamato Caudillo, un purosangue lusitano. Questo avvenimento ha attirato l’attenzione di pubblico e media. Bocelli ha scelto di mostrare il suo legame con i cavalli, un amore che dura da sempre e che risale a ricordi di famiglia. L’evento si è svolto in un momento che sarà ricordato nel contesto del festival.

Lajatico (Pisa), 28 febbraio 2026 – Un momento destinato a restare nella storia del Festival. L'ingresso di Andrea Bocelli a Sanremo in sella al suo cavallo bianco Caudillo, un purosangue lusitano. Ad accompagnare il tenore di Lajatico fino al palco dell'Ariston le note solenni de Il Gladiatore. Non un semplice effetto scenico, ma la rappresentazione autentica di una passione che accompagna Bocelli da tutta la vita. Carlo Conti story: la moglie Francesca, la vita a Firenze, quanto guadagna Un amore che nasce da bambino Per Bocelli i cavalli non sono un hobby né un vezzo da artista. Sono una parte di vita. Inizia a cavalcare a 5 anni e non smette più.