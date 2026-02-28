bimbo rischia di soffocare con un pezzo di carota salvato dalla polizia locale a bottanuco

Giovedì 26 febbraio nel centro storico di Bottanuco, un bambino di 3 anni e mezzo è stato salvato dalla Polizia locale dopo aver rischiato di soffocare con un pezzo di carota. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a estrarre il pezzo e a stabilizzare il piccolo. Attualmente, il bambino si trova in prognosi riservata.

ATTIMI DI APPRENSIONE. È successo giovedì 26 febbraio nel centro storico, il piccolo di 3 anni e mezzo è in prognosi riservata. Il papà: «Spero che venga presto dichiarato fuori pericolo». Il sindaco: plauso agli agenti. È successo giovedì 26 febbraio nell’abitazione di una famiglia di nordafricani, verso le 13. In quel momento una pattuglia della Polizia locale, che stava percorrendo la strada comunale, ha notato una signora con in braccio un bambino che urlava e chiamava aiuto. Subito gli agenti si sono fermati e hanno visto che il bambino non riusciva a respirare e aveva qualcosa in gola. Gli agenti Giovanni Gambardella e Roberto Rota... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

