Bill Clinton ha testimoniato sul caso Epstein durante un’udizione a porte chiuse. In una dichiarazione pubblica, ha affermato di non aver mai visto né fatto nulla di sbagliato riguardo alle accuse che coinvolgono Epstein. La sua testimonianza è stata rilasciata in un momento in cui si discute delle sue eventuali relazioni con la vicenda.

L’audizione si è svolta a porte chiuse, ma Bill Clinton ha reso pubblica la sua dichiarazione d’apertura, in cui ha detto che al tempo ignorava completamente i crimini di Epstein, di non aver «visto niente né fatto niente di male». Clinton ha detto che nulla lo «aveva fatto sospettare» e che se avesse saputo non solo avrebbe smesso di frequentarlo, ma lo avrebbe denunciato. Ha aggiunto di aver interrotto ogni relazione dopo che emersero le prime accuse e si è lamentato del fatto che la commissione abbia coinvolto nelle audizioni sua moglie Hillary, dicendo che lei non ebbe alcun tipo di rapporto con Epstein. “So quello che ho fatto e ancora più importante quello che non ho fatto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bill Clinton ha testimoniato sul caso Epstein

Bill e Hillary Clinton accettano di testimoniare al congresso sul caso EpsteinBill e Hillary Clinton hanno accettato di testimoniare davanti a una commissione d’inchiesta parlamentare sul caso Epstein, ha annunciato il 2...

Bill Clinton e sua moglie Hillary, dopo mesi di rifiuti, pronti a testimoniare sul caso EpsteinL’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, e sua moglie Hillary Clinton, ex Segretario di Stato, hanno accettato di testimoniare nell’inchiesta...

El expresidente Bill Clinton testificará ante el Congreso de EU por el caso Epstein

Una selezione di notizie su Bill Clinton.

Temi più discussi: Anche Bill Clinton ha testimoniato sul caso Epstein, dicendo che non sapeva e non sospettava niente; Bill Clinton al Congresso Usa: Non avevo idea dei crimini di Epstein; Fragile ma a testa alta, l’ultima rimonta di Bill Clinton davanti ai commissari; Caso Epstein, Bill Clinton respinge ogni accusa.

Anche Bill Clinton ha testimoniato sul caso Epstein, dicendo che non sapeva e non sospettava nienteL’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton venerdì ha partecipato all’audizione dalla commissione d’inchiesta del Congresso degli Stati Uniti sul caso Epstein. Clinton incontrò molte volte Jeffrey ... ilpost.it

Hillary Clinton su Epstein difende Bill e assicura: Mai incontrato, mai stata sulla sua isolaL’ex presidente sotto torchio si nasconde e giura: «Non ho fatto nulla di male». Un assist a Trump: «Già nel 2000 mi disse di aver litigato con il faccendiere» ... lastampa.it

Fragile ma a testa alta, l’ultima rimonta di Bill Clinton davanti ai commissari x.com

Lo storico Fasce: “Formidabile nei rapporti personali, è ricordato con favore per l’economia. Lui e la moglie criticati per la politica dinastica, erano parte delle oligarchie americane” Leggi l'articolo #BillClinton - facebook.com facebook