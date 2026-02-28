Bianca Balti divina Levante e Gaia disco sisters | le pagelle ai look della quarta serata di Sanremo

Durante la quarta serata di Sanremo, dedicata alle cover, sono stati protagonisti i look di Bianca Balti, Levante e Gaia. La serata ha attirato l’attenzione più per gli outfit indossati rispetto alle esibizioni musicali, con alcune scelte che hanno fatto discutere. La serata ha visto anche altre personalità salire sul palco e sfoggiare abiti di scena differenti tra loro.

(Adnkronos) – La quarta serata di Sanremo, quella delle cover, sorprende il pubblico più nei look che nella musica. Le aspettative, alla vigilia della finale, sono ormai talmente alte che cantanti e ospiti lo sanno bene e qualcuno forse si fa prendere un po' la mano. A partire dalla padrona di casa di questa edizione,.