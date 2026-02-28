Bezzecchi caduta e pole | guarda la scivolata nelle qualifiche di Buriram

Durante le qualifiche a Buriram, il pilota italiano ha perso il controllo della moto a pochi secondi dalla fine, scivolando in pista. Nonostante la caduta, è riuscito a mantenere la posizione e ha ottenuto la prima pole position della stagione. La scivolata non ha causato ferite o conseguenze per il pilota. La sessione si è conclusa con lui in prima fila.

Caduta senza conseguenze ma pole salvata per Marco Bezzecchi nelle qualifiche di Buriram. Il pilota italiano scivola a pochi secondi dalla fine, riuscendo comunque a conquistare la prima pole position della stagione. Per Bez si tratta della seconda caduta della mattinata thailandese, dopo quella già registrata nelle FP2. Bezzecchi conquista la prima pole del 2026 per Aprilia a Buriram, Bagnaia arretra al 13º posto. Marco Bezzecchi in pole position a Buriram! Marc Marquez in piazza d'onore, Bagnaia arretrato. Pole con caduta per Bezzecchi: Ho esagerato, ma l'importante è che siamo a posto.