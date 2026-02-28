Bez vola e Marc lo applaude | È già da 10

Nel primo giorno del primo weekend del Mondiale 2026, Bez si distingue per le sue azioni, attirando l’attenzione di Marc che lo applaude e commenta: “È già da 10”. Bez mostra sicurezza e determinazione, lasciando trasparire un atteggiamento deciso fin dalle prime ore dell’evento. La scena viene osservata con interesse da chi assiste, mentre il torneo prende ufficialmente il via.

Bez detta legge. Segnale forte e chiaro quello lanciato nel primo giorno, del primo weekend, del Mondiale 2026. E la legge del Bez fa sognare Aprilia pronta a recitare il ruolo di anti-Ducati in una stagione dove l’egemonia di Marquez non è in discussione, sia chiaro, ma potrebbe presentare qualche piccola crepa. Così, nel venerdì della Thailandia le cose migliori le ha fatte vedere Marco Bezzecchi, al quale anche Re Marc ha in qualche modo deciso di concedere l’onore delle armi in vista del Gp. "Bez lo vedo il vero favorito qui in Thailandia. Marco e Aprilia hanno fatto cose straordinarie e meritano un 10 in pagella", la previsione-ammissione di Marquez che comunque, nelle libere, ha fissato il secondo tempo, proprio nella scia del pilota Aprilia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

