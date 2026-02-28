Beni culturali manutenzione in Cappella Sistina | il Giudizio Universale tornerà a splendere a 30 anni dal restauro

I lavori di manutenzione sulla Cappella Sistina sono in corso, con i restauratori che operano dietro un ponteggio alto e schermato da un’immagine del Giudizio Universale. Dopo circa 30 anni dal precedente intervento, il dipinto sta per essere sottoposto a nuovi interventi di conservazione. La zona è chiusa al pubblico mentre si svolgono le operazioni di restauro.

Procedono dietro l'enorme ponteggio, schermato da un'immagine riproducente il dipinto, i lavori di manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo realizzato tra il 1536 e il 1541 su commissione di Papa Clemente VII e completato sotto papa Paolo III per decorare la parete dietro l'altare della Cappella Sistina.