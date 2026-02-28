Ieri a Fabbrico si è tenuto nuovamente l’incontro che ricorda la battaglia partigiana combattuta nel febbraio del 1945 nel paese. La commemorazione, che si ripete dopo 81 anni, vede la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali. L’evento si svolge in un clima di rispetto e memoria, mantenendo vivo il ricordo di quei giorni tra le strade di Fabbrico.

Si è rinnovato ieri l’appuntamento che a Fabbrico ricorda la battaglia partigiana, combattuta in paese alla fine del febbraio del 1945. Circa un migliaio di persone ha preso parte alla commemorazione della battaglia, esattamente a 81 anni da quel sanguinoso conflitto. Come sempre è stato formato il lungo corteo, con associazioni, scuole, autorità di tutto il territorio, accompagnati dalla banda per fare tappa ai monumenti ai Caduti. Accanto al luogo teatro dello scontro a fuoco del 1945 si è svolta anche la manifestazione di commemorazione dei caduti delle ’brigate nere’, anche quest’anno contestata dall’amministrazione e dal consiglio comunale, che hanno polemizzato per l’autorizzazione ancora una volta concessa ai militanti di destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Battaglia di Fabbrico. Dopo 81 anni non c’è pace

81 anni dopo l'eccidio: Sabbiuno: "La memoria è una responsabilità collettiva”Priolo ha ricordato le vittime del dicembre 1944: “Qui tra i calanchi furono uccisi partigiani e antifascisti che scelsero la libertà, la dignità e...

Fabbrico ricorda l’eccidio del ’45 e le vittime dei nazifascisti. VIDEOFABBRICO (Reggio Emilia) – In memoria di Leo Morellini, Piero Foroni e Luigi Bosatelli e di Genesio Corgini, unico dei 22 ostaggi dei nazifascisti che non riuscì a fuggire. Ancora una volta Fabbrico s ... reggionline.com

La Battaglia di Fabbrico ha rappresentato un momento di svolta per la lotta di Resistenza. Fu un inverno durissimo, quello tra il 1944 e il 1945, quando la stanchezza e la fame unite ai rastrellamenti in montagna e alle violenze perpetrate dai nazifascisti in pian - facebook.com facebook

#PMTerredargine #PLTerredargine #Gonfalone questa mattina a Fabbrico in occasione del ricordo della Battaglia di Fabbrico, siamo presenti con il Gonfalone del Comune di Carpi e Novi di Modena x.com