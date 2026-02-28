Basket serie C | la Fides si concede il bis Super Tognazzi decisivo contro Certaldo 75-53

La Wetech’s Fides ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie C di basket, battendo in casa la Virtus Certaldo con il punteggio di 75-53. Dopo il successo in trasferta contro i Dragons Prato, la squadra di Tognazzi si è confermata anche davanti al pubblico amico, con un canestro decisivo di Super Tognazzi. La partita si è svolta nel rispetto del calendario regular season.

Concede un confortante "bis" la Wetech's Fides che dopo la vittoria in trasferta contro i Dragons Prato, seconda forza del girone B della Serie C toscana di basket, piega anche la Virtus Certaldo davanti al pubblico amico. 75-53 il punteggio finale della gara disputata mercoledì scorso e recupero della sfida saltata il 14 febbraio per il mancato arrivo degli arbitri, bloccati da un incidente in A 1. Gli ospiti reggono solo fino all'intervallo lungo – si va al riposo sul 37-33 a favore dei gialloverdi di coach Omar Serravalli – ma come nel turno precedente è decisivo il terzo game. Capitan Dainelli e soci irrobustiscono il vantaggio con un parziale di 18 - 9 e i fiorentini non riescono a rientrare in partita neanche nel quarto tempino.