Basket Faenza cerca la rivincita in casa contro la Dany Quarrata

La squadra di basket di Faenza si prepara a disputare due partite consecutive in casa. Domenica alle 18 affronta la Dany Quarrata, mentre mercoledì 4 marzo alle 20 si sfideranno nuovamente in un altro incontro. La squadra locale cerca di ottenere una vittoria dopo le ultime gare e si prepara per le sfide che la attendono nel prossimo arco di tempo.

Nuovo doppio impegno casalingo in pochi giorni per la Tema Sinergie. Domenica alle 18 ospiterà la Dany Quarrata, mentre mercoledì 4 marzo alle 20.30 riceverà la Pielle Livorno. La Dany si è aggiudicata il match d’andata 79-71, ma non vince dal 13 dicembre (ovvero da dieci partite), serie negativa che è costata la panchina ad Alberto Tonfoni. I toscani saranno quindi molto agguerriti per cercare punti in chiave salvezza. I biglietti si possono acquistare on line nel circuito LiveTicket e domenica dalle 17 alle biglietterie del PalaCattani. La Dany Quarrata si presenterà a Faenza dopo una settimana difficile, nella quale ha esonerato l’allenatore Alberto Tonfoni, artefice della promozione dalla B Regionale della scorsa estate e alla guida del club per quattro stagioni, promuovendo il vice Davide Matteoni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Basket, serie B | Consorzio Leonardo Dany Quarrata-Verodol CBD Pielle Livorno 79-87: prestazione solida dei biancoblù che tornano a correreTorna al successo in trasferta la Pielle Livorno che vince 79-87 al PalaCarrara contro Quarrata.

