Bagnaia | In gara non riesco a spingere come nei test la colpa è mia

Pecco Bagnaia ha dichiarato di non riuscire a spingere come durante i test nelle prime gare del 2026, attribuendo questa difficoltà a se stesso. La sua prestazione nelle prime tappe della stagione ha mostrato una certa fatica nell’adattarsi alle nuove condizioni di gara. La sua presenza in pista si è fatta notare per le difficoltà incontrate nel mantenere il ritmo delle sessioni di test.

Pecco Bagnaia è apparso in difficoltà agli inizi della stagione 2026, con una prestazione che ha messo in chiaro una sfida di adattamento alle nuove condizioni di gara. Il weekend di Buriram ha evidenziato un errore strategico che ha confinato il pilota Ducati in Q1 e ha segnato il punto di partenza di una corsa che chiede una lettura accurata dei dati raccolti nelle prove e delle reazioni della moto alle nuove asperità della pista. Il venerdì in patria asiatica ha mostrato una situazione meno favorevole di quanto sperato, con Bagnaia costretto a partire dalle posizioni basse per la mancata qualificazione diretta. Alla fine della giornata, il piemontese si è dovuto accontentare della nona posizione nello sprint, partendo dalla tredicesima casella dello schieramento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Bagnaia: "Tempi promettenti in assetto gara, fiducia nei test in corsoIn Sepang, durante i test collettivi della MotoGP, l’attenzione è rivolta al progresso di Bagnaia con la Desmosedici.

