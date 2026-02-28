Baby Reggiana La Primavera posticipa | domani ospita il Sudtirol a Casalgrande

Domani pomeriggio, la squadra Primavera della Reggiana affronta in casa il Sudtirol nel match rinviato della sesta giornata di ritorno. La partita si terrà a Casalgrande, con i giovani atleti pronti a scendere in campo per questa sfida. L'incontro rappresenta l'appuntamento domenicale previsto per il settore giovanile della società.

Impegno domenicale per la Primavera della Reggiana, di scena nel posticipo della sesta giornata di ritorno. L’undici di mister Costa giocherà infatti domani alle 14,30 a Casalgrande contro il Sudtirol, per cercare di consolidare la quinta piazza e continuare la risalita: i granata (nella foto il difensore Ashton Ezinwa ), dall’avvicendamento in panchina, sono imbattuti e hanno collezionato 7 risultati utili di fila, con un poker di vittorie nelle ultime uscite, allontanando la zona calda e salendo fino alla zona playoff. La classifica, tuttavia, è molto corta, come dimostrano i soli 6 punti tra le posizioni che regalano l’accesso agli spareggi promozione e quelle che valgono i playout, e non bisogna sottovalutare i rivali di giornata: il Sudtirol, infatti, segna poco ma ha dalla sua la quinta difesa meno battuta del raggruppamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

