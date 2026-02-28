avvertite forti esplosioni a tel aviv

A Tel Aviv si sono udite intense esplosioni nel centro della città. La notizia arriva in un momento di tensione tra Israele e Iran, e dopo la scoperta del corpo dell’Ayatollah Khamenei. L’Ansa ha riferito di aver rilevato i boati direttamente sul posto. La situazione ha creato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Sulla scia dello scontro tra Israele-Stati e Iran, e dopo la notizia del ritrovamento del corpo dell’Ayatollah Khamenei, Ansa ha rilevato, direttamente sul posto, forti esplosioni al centro di Tel Aviv. Nella città israeliana alcuni palazzi residenziali hanno iniziato a tremare. Ad ora, non si sa se si tratti di missili intercettori oppure dell’impatto di vettori iraniani. L’ANSA, attualmente sul posto, rileva il suono delle sirene di ambulanze e soccorsi. Già questa mattina le sirene e gli allarmi della città hanno risuonato. Teheran ha già annunciato una risposta. Il regime iraniano, secondo ufficiali iraniani citati da Reuters, ha già avvertito che la rappresaglia sarà “schiacciante”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

