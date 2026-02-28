Avengers | Doomsday un rumor anticipa come spianerà la strada a Secret Wars

Un nuovo rumor suggerisce che Avengers: Doomsday preparerà il terreno per Secret Wars, il prossimo grande evento dei Marvel Studios. La pellicola vedrà il ritorno di Robert Downey Jr., mentre si avvicina la data di uscita. Le voci indicano che la trama del film avrà un ruolo chiave nel collegare le vicende dell’universo Marvel e il successivo crossover. La produzione sta mantenendo il massimo riserbo sui dettagli ufficiali.

Continuano ad accumularsi i rumor che riguardano la trama del prossimo crossover dei Marvel Studios che sancirà il ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe Negli ultimi mesi sono trapelati online diversi dettagli o presunti tali sulla trama di Avengers: Doomsday, ma ci sono stati davvero pochi indizi su come dovrebbe concludersi il film e spianare la strada all'episodio successivo, Secret Wars. Nelle ultime ore, però, Charles Murphy di Murphy's Multiverse ha condiviso alcune informazioni in più e, sebbene ancora una volta mantenga una certa vaghezza su alcuni aspetti, ci sono un paio di rivelazioni importanti. In che modo verrà impostato Avengers: Secret Wars Sebbene ciò non sia una grande sorpresa, considerando che Doomsday è essenzialmente la prima parte di una storia in due parti, .

