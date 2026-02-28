Attacco USA-Iran | Europa minaccia sanzioni italiani in allarme

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono aumentate negli ultimi giorni, con l’Europa che ha minacciato sanzioni e molti italiani che si sono detti in allarme. A Doha, le luci dei neon si riflettono sul Golfo Persico e un testimone italiano ha riferito di aver visto aerei volare nel cielo notturno, descrivendo la scena con voce tremante al telefono.

Le luci al neon di Doha si riflettono sulle acque del Golfo Persico mentre un testimone italiano, con voce tremante, racconta al telefono di aver aerei sfrecciare nel cielo notturno. Non è un film d'azione, è la realtà di un attacco militare che ha scosso la regione. Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito l'Iran, e ora l'Europa si prepara a rispondere. Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha sollevato la possibilità di sanzioni dell'Unione Europea contro gli Stati Uniti. La tensione è palpabile. Tajani ha anche avvertito che migliaia di italiani residenti nel Golfo sono in stato di allerta, con raccomandazioni di restare al coperto o negli alberghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Attacco Usa-Israele in Iran, Tajani: Teheran non può avere l’arma nucleare. Pronti a evacuare connazionaliDopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il ministro degli Esteri ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina ... fanpage.it

I love Trump: a Teheran ragazzi esultano dopo i raid Usa-Israele, mentre l’Europa taceSui social clip di giovani e donne che festeggiano gli attacchi contro il regime. Bruxelles invoca moderazione, ma le immagini mostrano un Iran diviso e in fermento ... msn.com

