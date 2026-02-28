Attacco USA-Iran | Europa minaccia sanzioni italiani in allarme

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono cresciute nelle ultime ore, portando l’Europa a minacciare sanzioni e causando preoccupazione tra gli italiani presenti nella regione. A Doha, le luci al neon si specchiano sul Golfo Persico, mentre un testimone italiano descrive il passaggio di aerei nel cielo notturno, con la voce che si fa tremante.

Le luci al neon di Doha si riflettono sulle acque del Golfo Persico mentre un testimone italiano, con voce tremante, racconta al telefono di aver aerei sfrecciare nel cielo notturno. Non è un film d'azione, è la realtà di un attacco militare che ha scosso la regione. Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito l'Iran, e ora l'Europa si prepara a rispondere. Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha sollevato la possibilità di sanzioni dell'Unione Europea contro gli Stati Uniti. La tensione è palpabile. Tajani ha anche avvertito che migliaia di italiani residenti nel Golfo sono in stato di allerta, con raccomandazioni di restare al coperto o negli alberghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Usa minaccia di sanzioni e Iran in crisi: colloqui a rischio dopo le elezioniA causa di un accordo iniziale e di una successiva richiesta di modifica, i colloqui tra Stati Uniti e Iran, previsti per venerdì 5 febbraio a...

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Una raccolta di contenuti su Iran.

Temi più discussi: USA e Israele attaccano l’Iran, von der Leyen e Costa: Sviluppi estremamente preoccupanti; Le reazioni in Europa all'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, operazione estesa all'intera regione; Medvedev contro Trump: Il pacifista ha mostrato il suo vero volto sull'Iran; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato.

Attacco Usa-Israele in Iran, Tajani: Teheran non può avere l’arma nucleare. Pronti a evacuare connazionaliDopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il ministro degli Esteri ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina ... fanpage.it

Europa al buio: «Non avvisati». La Russia al fianco di TeheranGermania, Regno Unito e Francia fanno una nota congiunta contro gli attacchi iraniani e chiedono lo stop al nucleare di Teheran, Bruxelles si limitano ad alcune dichiarazioni. Mosca e Kiev, intanto, s ... editorialedomani.it

#GMG RAID ISRAELIANO E STATUNITENSE SULL'IRAN, UCCISA LA GUIDA SUPREMA ALI KHAMENEI: LA COMUNITÀ IRANIIANA DI GENOVA FESTEGGIA IN PIAZZA MATTEOTTI facebook

Avete letto cosa sono riusciti a dire #Iran x.com