Attacco Iran Trump | Lo facciamo anche per difendere amici europei – Il video

Il 28 febbraio 2026, un video mostra le dichiarazioni di un rappresentante statunitense che afferma come l’Iran sia il principale sponsor mondiale del terrorismo e che, recentemente, abbia ucciso decine di migliaia di cittadini durante proteste pubbliche. La risposta degli Stati Uniti include azioni militari e dichiarazioni ufficiali volte a contrastare le attività iraniane. Nessun dettaglio su eventuali interventi specifici o risposte europee è stato fornito.

(Agenzia Vista) Washington, 28 febbraio 2026 "L’Iran è il principale Stato sponsor del terrorismo nel mondo e, solo di recente, ha ucciso decine di migliaia dei propri cittadini scesi in piazza a protestare. È sempre stata politica degli Stati Uniti, e in particolare della mia amministrazione, che questo regime terroristico non possa mai possedere un’arma nucleare. Lo ripeto: non possono mai avere un’arma nucleare. Per questo motivo, durante l’Operazione Midnight Hammer dello scorso giugno, abbiamo distrutto il programma nucleare del regime a Fordow, Natanz e Isfahan. Dopo quell’attacco, li abbiamo avvertiti di non riprendere mai più la loro maligna ricerca di armi nucleari e abbiamo cercato ripetutamente di raggiungere un accordo. 🔗 Leggi su Open.online

Trump: "Avviato attacco preventivo all'Iran in difesa degli americani" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2026 "Poco tempo fa, le forze armate degli Stati Uniti hanno avviato importanti operazioni di combattimento in Iran.

Attacco Iran, Trump: "L'ora della libertà degli iraniani sta per arrivare" – Il video(Agenzia Vista) Washington, 28 febbraio 2026 "Al grande e fiero popolo dell’Iran, dico questa sera che l’ora della vostra libertà è vicina.

Attacco Iran, Trump: Lo facciamo anche per difendere amici europei(Agenzia Vista) Washington, 28 febbraio 2026 L'Iran è il principale Stato sponsor del terrorismo nel mondo e, solo di recente, ha ucciso decine di migliaia dei propri cittadini scesi in piazza a prot

Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convintoL'analisi di Rozenblat, ricercatore che ha lavorato nell'apparato di sicurezza israeliano: «Un cambio di regime ora», aveva scritto, «potrebbe essere più favorevole di un lungo processo diplomatico»

Attacco all'Iran, Tiziana Corradini, roveretana, da Dubai: "Situazione non bella, vediamo cosa ci diranno di fare".

ATTACCO ALL'IRAN | È giallo sulla sorte della Guida Suprema Khamenei a poche ora dagli attacchi di Stati Uniti e Israele. I media israeliani: 'È morto'. Ma l'Iran smentisce, è atteso un suo discorso