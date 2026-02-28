Attacco all' Iran Israele diffonde filmato dei raid nell' ovest del Paese

Nelle ultime ore, l’esercito israeliano ha reso pubblico un video che mostra i raid contro lanciamissili nell’ovest dell’Iran. L’operazione è stata condotta in collaborazione con gli Stati Uniti e mira a colpire obiettivi militari nel territorio iraniano. Il filmato, pubblicato dall’esercito israeliano, documenta le fasi degli attacchi e le infrastrutture prese di mira durante l’azione.

Nelle scorse ore l’esercito israeliano ha diffuso un filmato di quelli che definisce attacchi contro lanciamissili nell’Iran occidentale nell’ambito dell’operazione congiunta con gli Stati Uniti. I media iraniani hanno riportato attacchi in tutto il Paese; Teheran ha risposto lanciando prima una serie di missili e droni contro Israele, oi proseguendo con degli attacchi contro installazioni militari statunitensi in Bahrein, Kuwait e Qatar. Gli Emirati Arabi Uniti e l’Iraq hanno chiuso il loro spazio aereo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

