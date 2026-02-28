Nel pomeriggio di sabato, sono state osservate colonne di fumo sopra il porto di Kizad, ad Abu Dhabi, mentre in Iran si sono verificati un attacco e incendi. Le fiamme e il fumo sono stati notati in entrambe le località, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle cause. La situazione ha attirato l’attenzione nella regione senza che siano stati comunicati altri sviluppi.

Nel pomeriggio di sabato, oltre che in Iran sono state avvistate colonne di fumo anche sopra il porto di Kizad nella capitale degli Emirati, Abu Dhabi. In precedenza sono state udite delle esplosioni a Dubai, dove una persona è morta a causa delle schegge di un missile. La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha dichiarato che l’esercito di Teheran ha colpito il comando della Quinta Flotta statunitense in Bahrein, le basi statunitensi in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, oltre a obiettivi militari in Israele. Dei missili iraniani sospetti sono stati neutralizzati anche nel cielo sopra Doha, in Qatar, ma non sono state riportate immediatamente notizie di danni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attacco all'Iran, ad Abu Dhabi avvistato fumo sul porto di Kidaz

