Attacchi ad Israele e a basi Usa | ecco come potrebbe reagire Teheran

Nella recente escalation, sono stati segnalati attacchi contro obiettivi israeliani e basi statunitensi, con dettagli ancora in fase di chiarimento. Le autorità iraniane non hanno fornito commenti ufficiali, mentre le forze coinvolte non hanno annunciato responsabilità. Le notizie indicano un aumento delle tensioni nella regione, ma non sono stati comunicati ulteriori sviluppi ufficiali.

L'entità dell’ attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran non è ancora chiara. Nei giorni scorsi si sono susseguite indiscrezioni su come i due Paesi alleati avrebbero potuto lanciare un primo blitz contro Teheran con l’intento di piegare il regime degli ayatollah e costringerlo ad accettare un’intesa diplomatica sul dossier nucleare e missilistico. In base a questa ricostruzione, una seconda operazione, massiccia e risolutiva, verrebbe lanciata solo in caso di un fallimento totale dei negoziati. Nel decidere come reagire, il regime iraniano dovrà valutare proprio la finalità dei blitz di queste ore. I commenti degli ultimi minuti di Israel Katz, il ministro della Difesa di Tel Aviv, il quale ha parlato di attacchi volti a “ rimuovere la minaccia ” allo Stato ebraico, sono poco rassicuranti per la Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Sangue in Iran: "Sparatorie di massa". Teheran: "Se attaccati colpiremo basi Usa e Israele"

Iran, attacco congiunto Israele-Usa: «Raid preventivi». Trump: «Non avranno mai il nucleare, difendiamo gli americani dalle minacce». Allarme a Gerusalemme«Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l'Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane». Lo ha detto Donald Trump as ... ilmattino.it

Israele: attacco preventivo contro l'Iran. I media: Operazione congiunta con gli UsaTel Aviva – Il ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce allo Stato. Di conseguenza, ha aggiunto, si ... ilsecoloxix.it

Tantissimi voli sono stati deviati dalle rotte prestabilite a seguito degli attacchi sull'Iran. Tra questi anche il Dubai-Bologna che, come molti altri, sta ora sorvolando i cieli sauditi allungando chiaramente il tempo di volo. - facebook.com facebook

