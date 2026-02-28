Atletica Iapichino vince agli Assoluti Fortunato record del mondo Succo da favola Simonelli da rivedere

Nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica, disputata al PalaCasali di Ancona, si sono svolte diverse competizioni. Tra i risultati più evidenti, la vittoria di un’atleta femminile nel salto in lungo, mentre una gara di velocità ha visto un record del mondo di categoria. Sono stati anche disputati eventi con atleti che si sono confrontati in diverse discipline, tra cui il getto del peso.

Al PalaCasali di Ancona è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica dopo l'antipasto di ieri pomeriggio condito dal successo di Leonardo Fabbri nel getto del peso. Francesco Fortunato ha firmato il nuovo record mondiale dei 5000 metri di marcia (17:54.48), mentre Antonella Palmisano ha vinto in solitaria i 3000 metri di marcia senza forzare più di tanto. Larissa Iapichino si è imposta nel salto in lungo con la solida misura di 6.78 metri, senza però strabiliare e non convincendo completamente in fase di rincorsa. Alessia Succo ha timbrato il record italiano allieve sui 60 ostacoli con barriere da 84 cm e si è fermata a tre centesimi dal record mondiale per minorenni, esprimendosi in 8. La 17enne Alessia Succo sbarca già tra le grandi: frantumato con 8.08 il record italiano U20 dei 60hs di Elisa Di Lazzaro (8.22 nel 2017 con barriere da 84 cm), è ancora allieva ma è già la settima under 20 europea di sempre!