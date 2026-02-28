Atessa rinasce l' impianto sportivo di Soringello | completamente rinnovato ospita piscina e palestra

L'impianto sportivo di Soringello ad Atessa è stato completamente rinnovato e ora comprende una piscina, una palestra e aree esterne. Dopo i lavori di restyling, il complesso è stato riaperto alla comunità. La struttura si trova lungo la direttrice del progetto del Comune che collega il centro città con altre zone. La riconsegna ufficiale è avvenuta di recente.

Dopo un intervento di rifacimento completo, l'impianto sportivo di Soringello, ad Atessa, che ospita piscina, palestra e aree esterne, è stato riconsegnato alla cittàIl complesso sportivo si colloca, sulla direttrice del Masterplan approntato dal Comune, che vede il collegamento del centro città.