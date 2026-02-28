Atalanta Krstovic ci sarà con il Sassuolo Raspadori lavora a parte

L’attaccante dell’Atalanta sarà disponibile per la partita contro il Sassuolo, dopo aver subito quattro punti di sutura sulla fronte. L’allenatore della squadra potrà quindi contare su di lui in campo. Nel frattempo, Raspadori sta svolgendo esercizi individuali e non sarà presente nella rosa per l’incontro. La partita si avvicina e le formazioni si preparano senza altri cambiamenti noti.

Di tempo per pensare alla doppia sfida al Bayern ce ne sarà. Perché Palladino, a marzo, non si gioca solo la Champions, ma anche la semifinale di andata di Coppa Italia (mercoledì in casa della Lazio) e una corsa europea in Serie A nella quale la Dea è protagonista. Per la sfida di domani (ore 15) sul campo del Sassuolo, il tecnico potrà contare su Nikola Krstovic. L’attaccante si è allenato regolarmente con il gruppo ieri pomeriggio nonostante i quattro punti di sutura sulla fronte causati dallo scontro con Bensebaini nel finale della vittoria sul Dortmund. Nell’infermeria nerazzurra restano quindi solo De Ketelaere e Raspadori: il primo sta continuando le terapie dopo l’operazione al menisco, il secondo ha invece iniziato il lavoro individuale per recuperare dal problema al flessore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

