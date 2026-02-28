Atalanta inizia un mese di marzo di fuoco con tre competizioni E c’è l’Inter a cavallo del Bayern

L’Atalanta si prepara a un mese di marzo molto intenso, con sette partite in ventidue giorni. La squadra affronterà quattro turni di campionato, due incontri di Champions League e una gara di Coppa Italia. Tra le sfide, quella contro l’Inter, che si trova in una fase cruciale tra il campionato e la competizione europea. Il calendario si presenta fitto e impegnativo per i nerazzurri.

Si parte da Reggio Emilia e si gioca, o meglio, si continua a giocare ogni tre giorni, come già capita da metà febbraio. Nel 2026 i nerazzurri hanno avuto solo due settimana libera da impegni infrasettimanali Sette partite nell’arco di ventidue giorni. Quattro di campionato, due di Champions League e una di Coppa Italia. L’Atalanta è attesa da un mese di marzo di fuoco, con impegni su tre fronti e senza pause, visto che sono previsti doppi impegni in ogni settimana. Un ritmo a cui la Dea è comunque già abituata, visto che anche a febbraio tra Coppa Italia e playoff col Dortmund c’è stata soltanto una settimana libera da impegni, lo stesso già capitato a gennaio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

