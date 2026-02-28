ast revocato il bando per 73 assunzioni dopo il confronto con la regione

Il bando per 73 assunzioni presso l'Ast è stato revocato dopo un confronto con la Regione. La decisione arriva in seguito alla richiesta di sospensione della selezione, che era stata avviata su indicazione di Palazzo d’Orléans. La revoca è stata comunicata ufficialmente dall'azienda, che ha deciso di interrompere il processo di assunzione in attesa di ulteriori chiarimenti.

Il consiglio di amministrazione dell’Azienda siciliana trasporti ha deciso di revocare l’avviso di selezione per l’assunzione di 73 operatori di esercizio, accogliendo le sollecitazioni arrivate dalla Regione Siciliana. Da Palazzo d’Orléans filtra soddisfazione per la scelta, con il presidente della Regione Renato Schifani che avrebbe espresso apprezzamento per la decisione adottata dal Cda. La revoca arriva a seguito della riunione tecnica convocata nei giorni scorsi tra l’assessorato dell’Economia, l’assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e i vertici dell’Azienda siciliana trasporti. Al tavolo erano presenti gli assessori Alessandro Dagnino e Alessandro Aricò, insieme al presidente di Ast Luigi Genovese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

