Venerdì 27 febbraio 2026, su Rai1 è andata in onda la quarta serata del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start. La serata ha visto la partecipazione di cantanti e ospiti, con esibizioni e interventi sul palco. La diretta ha coinvolto un vasto pubblico televisivo, mantenendo alta l’attenzione sui momenti più attesi della manifestazione.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Nella serata di ieri, venerdì 27 febbraio 2026, su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start (.000 -%), interessa.000 spettatori pari al % di share. Nel dettaglio, la kermesse raccoglie. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 27 Febbraio 2026

Ascolti tv venerdì 27 febbraio: Sanremo 2026, Io sono FarahASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 27 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026.

Ascolti TV | Venerdì 6 Febbraio 2026Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Ci hanno bloccato il video sul Servizio de Le Iene su Patrizio Official | RUVIDO 269

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ascolti.

Temi più discussi: Sanremo trascina gli ascolti in tv, ma i talk politici non arretrano; Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della terza serata, Carlo Conti perde spettatori ma aumenta lo share; Programmi in TV stasera 27 febbraio 2026: Sanremo 2026, Io sono Farah, Transformers e Quarto Grado; Sanremo, oggi cover e duetti. Conti: Ci saranno sorprese. Bianca Balti: L'anno più duro.

Ascolti tv ieri 27 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 27 febbraio 2026, dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. Dopo gli ascolti tv rilasciati ieri, ecco i dati Auditel e di share tv di ieri sera. Come ogni mattina, qui tro ... mam-e.it

Gli ascolti tv della terza serata di Sanremo: 9,5 milioni di spettatori e 60,6% di shareLa terza serata del Festival di Sanremo 2026 registra il dato più alto dal 1990 (per la stessa serata), nell'edizione condotta da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci e quando il Festival era però a qu ... corriere.it

Sanremo, la vera classifica è negli ascolti in streaming - facebook.com facebook

Streaming flop a Sanremo, nessun brano sopra il milione di ascolti. Lontani i tempi di “Brividi” x.com