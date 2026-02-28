Arrestato per violenza | 8,5 cm di lame e prove digitali lo incastrano

Un uomo di cinquant’anni è stato arrestato nel Milanese con l’accusa di violenza sessuale su una minore di 14 anni. Durante la perquisizione sono state trovate 8,5 centimetri di lame e sono state acquisite prove digitali a sostegno dell’indagine. La denuncia della giovane ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e all’arresto dell’individuo.

Nel cuore del Milanese, un caso di violenza sessuale su minore scuote la comunità. Una ragazzina di 14 anni ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi subiti, innescando un’indagine che ha portato all’arresto di un cinquantenne italiano. Le forze dell’ordine, coordinate dal Nucleo tutela donne e minori della polizia di Milano, hanno lavorato senza sosta per raccogliere prove e confermare la versione della giovane vittima. L’uomo, trasferito in carcere, è stato incastrato grazie a un’indagine congiunta tra la polizia locale di Milano e quella di Nerviano-Pogliano. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato materiale multimediale nel telefono e nelle apparecchiature telematiche dell’uomo, considerato fortemente indiziante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ruba 15 orologi da una casa di Neviano: le impronte digitali lo incastrano. Arrestato 33enneLa Procura della Repubblica di Parma, concordando pienamente con le risultanze investigative prodotte dai Carabinieri della Stazione di Neviano degli...

Bolzano, coltelli con lame da 8 cm stampati in 3D e portati a scuola: denunciato studente per detenzione di oggetti atti a offendereI coltelli e la stampante sono stati sequestrati e sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arrestato.

Temi più discussi: Alzano Lombardo, si offre di accompagnare a casa una conoscente e poi la violenta: arrestato; Desenzano, arrestato latitante: era ricercato per violenza sessuale; Trani – Spaccio di droga, reati predatori ed episodi di violenza: 8 arresti in città; Violenze e rapine in Val Trompia, 8 arresti. Tutti giovani del gruppo 069.

Caserta, 18enne condannato per violenza privata, fu arrestato per abusiFinito in carcere per abusi sessuali, dopo due anni è stato assolto dalle accuse più pesanti e condannato a sei mesi per violenza privata. Al centro della vicenda un giovane di origine tunisina, ... ilmattino.it

Picchiata e costretta ad avere rapporti sessuali: denuncia il compagno e lo fa arrestare56enne arrestato nel Veronese per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale ai danni della compagna di 28 anni. nordest24.it

L'uomo è stato rintracciato e arrestato dalla polizia dopo aver provocato un #incidente sull'#autostrada Palermo-Mazara del Vallo lasciando la vettura nei pressi dello svincolo di Carini - facebook.com facebook

Sedicenne arrestato per spaccio: incastrato dopo lo scambio in monopattino x.com