Arisa nella serata cover di Sanremo si spoglia di ciò che non è necessario | chi veste la cantante
Arisa nella serata delle cover presenta "Quello che le donne non dicono": look candido per lei, all'insegna della leggerezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Arisa finalmente a Sanremo 2026: la reazione della cantante
Arisa nella serata cover di Sanremo si spoglia di ciò che non è necessario: chi veste la cantanteArisa nella serata delle cover presenta Quello che le donne non dicono: look candido per lei, all'insegna della leggerezza ... fanpage.it
Arisa a Sanremo 2026: il look della quarta serata delle cover è un inno alla leggerezza che danza insieme alla sua vocePer la serata dei duetti, Arisa a Sanremo 2026 sceglie di indossare Ports 1961, in una combinazione eterea che insiste sul movimento. Con lei il coro del Teatro Regio di Parma ... vogue.it
La migliore cover della serata. Arisa con "Quello che le donne non dicono" - facebook.com facebook
Non serve che finisca di cantarla . #Arisa vince la serata cover #sanremo2026 con questo pezzo e il coro del teatro regio di Parma x.com